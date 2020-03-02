Эксперт рассказал, как сдвинуть с мертвой точки Минский процесс

На сегодня с решением конфликта на Донбассе сложилась тупиковая ситуация: до местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству украинские власти не будут проводить прямые переговоры с «Л-ДНР». А выборы невозможны без переговоров. Но Минский процесс можно сдвинуть с мертвой точки. Об этом «Донецким новостям» рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Минский процесс в данный момент идет ни шатко ни валко, хоть там и есть представители "ДНР" и "ЛНР" – нынешней, так сказать, "власти" на неподконтрольной части Донбасса. Но дело в том, что эта самая "власть" – нелегитимна. Ну, или частично легитимна – в том числе благодаря Минским соглашениям от февраля 2015 года. Которые были подписаны в условиях горячей войны и отступления наших войск», – отметил эксперт.

По его словам, в мирных условиях прямые переговоры по линии Киев – Донецк-Луганск не будут поддержаны обществом. «И, похоже, что до местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству (для чего нужно решить еще массу вопросов, включая прекращения огня, контроль границы, внесение в законодательство Украины на более-менее постоянной основе моментов по особому статусу, принятие закона об амнистии), до появления куда более легитимных представителей тех территорий, говорить лицом к лицу Киев с Донецком и Луганском не будет», – сообщил Вадим Карасев.

«Пока же мы видим тупик: выборы сделать невозможно без переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" (на чем настаивает и Кремль), а переговоры невозможны без выборов. Надеюсь, выход все же будет найден. Ведь все явно видно: чтобы сдвинуть с мертвой точки Минский процесс, нужны дополнительные, бонусные форматы к "Минску". И вопрос даже не в возможности встречи, а в уровне представительности», – резюмировал он.

С комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Прямые переговоры Киева с "Л-ДНР": Есть ли вероятность – и в чем опасность».