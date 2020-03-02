«Еленовка – никого»: Ситуация в пунктах пропуска днем 2 марта

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:34. На выезд из Горловки на паспортном пусто, ни машин, ни пеших»;

«susy64»: «13:52. Час назад Горловка – Бахмут сквозняком»;

Элла: «14:04. Горловка – Бахмут пусто, на ментах в Горловке собрали, перед блокпостом никого вообще».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Лариса: «11:45. В сторону Курахово на Каргилле до Чебуречной. Машин 20»;

«Laryss»: «12:14. На Каргилле в сторону Донецка 30 машин»;

Алекс: «13:18. Каргилл в Украину – ни машин, ни пеших».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Администратор»: «11:35. Еленовка. В Украину пару машин всего»;

Олег: «11:41. 12:00 (по местному времени, – ред.) стали в Еленовке, в 12:35. стоим в очереди в Новотроицке. На нуле никого. В Новотроицке машин до знака "50"»;

Юлия: «12:43. Еленовка – никого».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.