На пробное ВНО в 2020 году зарегистрировались 218 тыс. человек

В личных кабинетах участников пробного внешнего оценивания (ВНО) уже размещены приглашения-пропуска на тестирование. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко, передает «Укринформ».

«Для участников внешнего независимого оценивания, которые зарегистрировались для прохождения пробного ВНО, с сегодняшнего дня доступны приглашения-пропуска. В соответствии с алгоритмом, их нужно сформировать, распечатать для того, чтобы 21 и 28 марта попасть в пункт проведения пробного ВНО», – сказал Бойко.

Приглашения-пропуска размещены в личных кабинетах участников пробного ВНО на сайте соответствующих региональных центров оценивания качества образования. В них указаны адреса пунктов пробного тестирования.

По данным УЦОКО, всего в 2020 году на пробное ВНО зарегистрировались 218,7 тыс. чел. (в 2019 году таких было 191,3 тыс. чел.). Из них 143,9 тыс. чел. будут проходить пробное тестирование по двум предметам.

Традиционно больше всего участников будут сдавать пробное тестирование по украинскому языку и литературе – почти 190 тыс. чел., по математике – 62,4 тыс. чел., по истории Украины – 37,9 тыс. чел. и по английскому языку – 45,8 тыс. чел. Общее количество тестирований, которое в этом году заказали участники пробного ВНО, составило 362,2 тыс.

По словам Валерия Бойко, больше всего на пробное ВНО зарегистрировалось выпускников школ 2020 года – 67,7%. Стоимость пробного ВНО варьировалась в зависимости от региона, средняя сумма составила 150 грн.

Пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по другим предметам, а также по иностранным языкам – 28 марта.

Бойко напомнил, что результаты пробного ВНО участники не смогут использовать для поступления в учреждения высшего образования.

Отметим, в Донецкой и Луганской областях будут действовать пункты проведения ВНО в 26 городах (13 и 10 соответственно), перечень можно посмотреть на сайте Донецкого регионального центра оценивания качества образования. Стоимость пробного ВНО 2020 для Донецкой и Луганской областей составляет 144 грн.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области для прохождения пробного ВНО зарегистрировались 10 тыс. 793 человека.