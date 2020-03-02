«Я им всем расскажу, как "Україна вмирає"»: В проживании украинских переселенцев в «ДНР» есть и плюсы

В Донецкой области граждан, которые проживают на неподконтрольной Украине территории, но зарегистрированы как переселенцы, не лишают статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Более того, власти усматривают в наличие данной категории положительный момент – люди, приезжая на подконтрольную территорию, могут сравнивать уровень жизни здесь с ситуацией за линией разграничения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе форума «Разговор на равных» в Славянске рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Людмила Романенко.

Она сообщила, что первоначально численность переселенцев на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области превышала 700 тыс. чел. «Сейчас зарегистрировано 510 тыс. переселенцев. 70% – это пенсионеры и дети. Это чуть более третьей части от всех зарегистрированных переселенцев в Украине», – уточнила Романенко.

По ее словам, причиной сокращения количества ВПЛ является не только отъезд людей. «Даже если они уехали [за линию разграничения], они все равно приезжают. А просто было очень много нечистых на руку людей – и не обязательно чиновников, вы же помните, какой в 2014 году был хаос. Сейчас же приведено в полный порядок – убрали умерших, и тех, кто пытался незаконными способами решить этот вопрос», – пояснила замглавы департамента.

Романенко признала, что многие ВПЛ действительно не проживают по месту своей регистрации на подконтрольной Донетчине. «Приехали, оформили [выплаты], и уехали [за линию разграничения]. Но они переступили порог и вошли на свободную территорию Украины, все эти 510 тысяч побывали в Украине. Они увидели, что нет комендантского часа, что никто здесь никого не убивает, что здесь везде горит свет и что к ним относятся довольно благоприятно. Вернулись домой – дома комендантский час, полное отсутствие работы и иные проблемы», – акцентировала она.

«Ко мне приехала знакомая бабушка, 82 года. Я ее завела в супермаркет "Сільпо", она по нему 3 часа гуляла. И потом говорит: я приеду домой, я им всем расскажу, как "Україна вмирає". Это пример того, как люди увидели, что происходит на подконтрольной территории. И даже если они уехали назад – через 2 месяца они приедут снова, с периодичностью нужной по законодательству», – продолжила чиновник.

Романенко подчеркнула, что все граждане Украины, проживающие за линией разграничения, имеют право на социальную защиту, которую они получали ранее или приобретенную за последние 5 лет. «Сейчас, например, идет замена чернобыльских удостоверений. Много переселенцев приезжают с "той" стороны, оформляют справку ВПЛ и подают документы на замену удостоверения. Мамы с детьми приезжают сюда, чтобы оформить украинское свидетельство о рождении, получают помощь и выплаты при рождении ребенка. Все, кто имеет право на социальные выплаты (ветераны, лица с инвалидностью и др.) – все эти выплаты сохраняются, и никто никому не отказывает», – сказала она.

Людмила Романенко сама является переселенкой, она переехала в Краматорск в октябре 2014 года. «Я женщина, которая знает, что такое оставить дома тапки, свою постель и свои любимые шторочки, и переехать, снимать квартиры… Все зависит от человека. И мой личный пример этому подтверждение. У меня друзья сегодня разъехались по всему миру или остались "там". А я здесь настолько интегрировалась, имею здесь друзей – спасибо им большое», – отметила представитель ДонОГА.

Она акцентировала, что для интеграции переселенцев в местные громады должно быть обоюдное желание и стремление – со стороны принимающих городов и со стороны самих переселенцев. «Города должны понимать, что переселенцы – это не бремя, это не наказание. Что это свежая струя, как свежий воздух. А человек, который переезжает сюда, должен понимать, что его жизнь зависит от него – как он себя поведет, как он будет общаться, сотрудничать, как как он будет искать новых друзей, как он найдет работу, При этом работу центр занятости предлагает, но на нее мало кто соглашается», – продолжила Романенко.

Она признала, что несмотря на большой положительный прорыв в изменении отношения общества к переселенцам, до сих пор спустя почти 6 лет даже на Донетчине присутствует негатив к ВПЛ. Романенко считает, что это результат недостаточной информационной работы среди населения. «Надо проводить информационную работу. Что переселенцы – это не изгои, что это такие же люди, которых нужно принять и помочь интегрироваться в общество. Не жалеть, а помочь. Я до сегодняшнего дня в Краматорске слышу "понаехали", в больницах слышу – "как уже надоели эти донецкие". Есть и такое. Но я не вижу большой информационной работы», – заключила чиновник.

Напомним, в ходе форума «Разговор на равных» также была приведена информация, что в Славянске из 41 086 по факту проживают лишь 28% – 11,5 тыс. чел. Заместитель Славянского городского головы также рассказал, каким образом можно подсчитать фактически проживающих в городах переселенцев. Он отметил, что многие ВПЛ возвращаются в ту же «ДНР» не из-за проблем с жильем и работой.