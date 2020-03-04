Предпраздничный ажиотаж: В «ДНР» показали цены на цветы (Фото)

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) – предпраздничный ажиотаж в магазинах. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, житель Горловки, приехавший в Макеевку в гипермаркет «Галактика», отметил, что людей очень много, на автостоянке заняты почти все места.

Жительница Макеевки Галина также побывала в «Галактике» – в садовом центре. Она показала цены на цветы.

К 8 Марта людям предлагают большое количество разнообразных орхидей по 995 руб. (374 грн по местному курсу на 4.03.2020), с соцветиями помельче – по 941 руб. (354 грн), с крупными – 1235 руб. (464 грн). Есть варианты и за 1869 руб. (703 грн). Уцененную орхидею можно приобрести за 852 руб. (320 грн). Как отметила Галина, это достаточно высокая стоимость.

Продаются маленькие кактусы – от 157 руб. (59 грн), цветные от 328 руб. (123 грн), есть цветущие фиалки разных цветов в горшочках по 298 руб. (112 грн), гиацинты и другие цветы. Все они к празднику красиво оформлены.