На Донетчине пожарного-спасателя будут судить за сбыт психотропов

На Донетчине в суд направлено обвинительное заключение в отношении пожарного-спасателя одного из отрядов ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что сотрудник службы гражданской защиты обвиняется в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта и сбыте психотропных веществ (ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что пожарный-спасатель покупал у ранее судимого знакомого незаконно изготовленное психотропное вещество – метамфетамин. В дальнейшем работник ГСЧС сбывал психотропы разным лицам. Работника ГСЧС разоблачили 10 сентября 2019 года после очередного сбыта наркотиков», – сообщили в ГБР.

В ведомстве также отметили, что знакомый обвиняемого, который уже привлекался к уголовной ответственности за производство и сбыт наркотических веществ, также предстанет перед судом.

В случае доказательства вины, спасателю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.