Отец погибшего на Донбассе бойца судится с Россией – требует компенсацию за смерть сына

Отец погибшего во время боевых действий на Донбассе бойца смог доказать в суде, что причиной смерти его сына является русская вооруженная агрессия против Украины. На это мужчине понадобилось почти три года. Следующий его шаг – обращение в Европейский суд по правам человека с требованием к России как государству-агрессору возместить моральный ущерб. Юристы, которые помогают отцу с подготовкой документов, говорят, что дело имеет перспективу. Между тем сам отец замечает, что справедливость должна победить. И добавляет: за смерть сына он уже отомстил. Пожилой мужчина пять лет прослужил в Вооруженных силах Украины, прошел «горячие» точки Донбасса, имеет награды, пишет «Радио Свобода».

63-летний днепрянин Анатолий Корниенко – отец погибшего во время боевых действий на Донбассе солдата 25-й воздушно-десантной бригады Евгения Корниенко.

В мемориальной зале Музея АТО в Днепре есть фотография его сына и книга о нем, написанная школьным учителем.

Отец говорит: его сыну Жене исполнилось 22 года, когда в марте 2014-го, во время первой волны мобилизации, его призвали в армию. За плечами у парня уже была служба в армии, учеба в индустриальном колледже, работа по специальности. Было много планов и мечтаний, которым оказалось не суждено сбыться.

В зоне боевых действий он успел прослужить только несколько месяцев. Погиб 12 августа 2014-го во время боя под Углегорском.

«В 11:30 он мне позвонил. Говорит: вышли из зачистки города, много "сепаров". Потом я ему звонил, много раз, до шести вечера. Тогда кто-то из солдатиков взял трубку, говорит: "Петрович, ваш сын погиб". Там были буряты, русские десантники, "казачки". Наших обстреляла минометная батарея, 11 погибших было. Похоронили мы его на кладбище в Подгородном», – рассказывает отец.

Пожилой отец не простил гибели сына. И хотя ему было уже 58 и в армию не брали, сумел настоять на своем и попасть в бригаду, где служил его Евгений. Он прослужил почти 5 лет, имеет боевые награды.

«Почему ушел? И отомстить за сына, и защитить мою родную Украину, и чтобы война не пришла в мой родной Днепр. Служил, помогал молодым, которые пришли», – рассказывает Анатолий Корниенко.

Доказать, что его сын погиб из-за российской агрессии, он взялся, когда узнал, что в Украине уже есть прецеденты. Около года собирал документы для иска.

Еще почти три года его дело рассматривали в Индустриальном райсуде Днепра. И вот наконец решение. Оно – в пользу отца.

«То судью сняли, то у судьи срок истек. Большая переписка была с Российской Федерацией, с посольством России в Украине. Туда документы подаешь – они не принимают, не дают бумаг, которые получили. Посылаешь то по почте, то сам я однажды возил... Тогда судья принял решение о российской агрессии», – рассказал Анатолий Корниенко.

Само по себе решение о гибели военнослужащего как следствие военной агрессии России против Украины еще не дает оснований, по украинскому законодательству, требовать компенсаций от государства-агрессора, говорит юрист правозащитной группы «Сич» Марина Киптила. В Украине вообще отсутствует механизм взыскания такого возмещения из другой страны. Но решение украинского суда можно приложить к жалобе в Европейский суд по правам человека, говорит она. Правозащитница помогает отцу погибшего военного составить жалобу.

«Я считаю, что отцу погибшего бойца больше не нужно обращаться в национальные суды, а надо обращаться сразу в Европейский суд по правам человека. Ответчиком будет Российская Федерация. Я считаю, что в данном случае речь идет о нарушении статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод – право на жизнь – и статьи 3 – запрет пыток и бесчеловечного или унижающего честь и достоинство обращения», – сказала правозащитница Марина Киптила.

По ее словам, подобные жалобы уже подавались гражданами Украины в суд в Страсбурге, но решений пока нет.

Между тем сам отец погибшего бойца Анатолий Корниенко замечает: не так важна компенсация от государства-агрессора, как справедливость. Он планирует потребовать от России 2 миллиона гривен, окончательную же сумму должен установить суд.

«Как он погиб, ему было 22 года, 5 месяцев и 7 дней... Был красивый, добрый парень. Ему бы жить, детей воспитывать, но его нет», – говорит отец.

Сейчас отец погибшего бойца работает над книгой. Это будет хроника боевого пути родной для него и для сына 25-й воздушно-десантной бригады.