Обстрел Красногоровки: Стало известно о состоянии раненой жительницы

Жительница Красногоровки (Марьинский р-н, Донецкая обл.) во время обстрела сегодня, 2 марта, получила контузию и легкие ранения от осколков стекла. Об этом сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Так, сегодня утром, около 07:00, был совершен минометный обстрел города Красногоровка. Сотрудники ГЦ «Пролиска-Марьинка» выехали на место в 09:45 и выяснили: во время обстрела была ранена местная жительница 1946 года рождения. «Сейчас пенсионерка находится в центральной районной больнице Красногоровки. По предварительной информации, женщина получила контузию и легкие ранения от осколков стекла», – говорится в сообщении.

Кроме того, по информации волонтеров, во время обстрела были повреждены два дома по ул. Чайковского и ул. 1 Мая – ударной волной выбило стекла в окнах.

Напомним, сегодня, 2 марта, на территории частного дома в Красногоровке разорвались три снаряда. В результате обстрела пострадала 73-летняя хозяйка дома.