До 8 лет лишения свободы: В Мариуполе задержали распространителя наркотиков

В Мариуполе во время патрулирования города бойцы роты полиции особого назначения ГУНП в Донецкой области обратили внимание на подозрительного мужчину. Полицейские остановили неизвестного, после чего выяснилось, что в это время мариуполец сбывал нарковещество методом закладок. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

На место была вызвана следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции.

Во время поверхностного осмотра в кармане куртки правоохранители обнаружили и изъяли 28 пакетиков с особо опасным психотропным веществом (СОЛИ) и сверток с марихуаной.

21-летний злоумышленник пояснил, что прятал наркотические пакеты в неприметных, замаскированных местах, после чего передавал геоданные заказчику.

Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы.