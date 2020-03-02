В «ДНР» заявили о срыве обмена пленными по формуле «всех на всех» в марте. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, сообщают местные интернет-ресурсы.

Морозова утверждает, что якобы украинская сторона за период после последнего обмена не подтвердила ни одного человека.

«Украинская сторона с последнего обмена [29 декабря 2019 года] не подтвердила нам ни одного человека. По факту формула "всех установленных на всех установленных" отсутствует, в связи с тем, что на данный момент нет тех людей [для включения в список на обмен]», – заявила Морозова.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» на встречи в Париже в декабре 2019 года. Ермак заявил о намерении провести следующий обмен в марте.