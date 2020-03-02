На Луганщине утвердили стратегию развития области

На заседании коллегии Луганской облгосадминистрации утвердили «Стратегию развития Луганской области на 2021-2027 годы», сообщает Проект USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

Документ предусматривает развитие смарт-специализации, агропромышленности, химической отрасли, инженерии, строительство объектов транспортной инфаструктуры, возобновляемой энергетики и развитие туризма.

Первым этапом реализации Стратегии является План мероприятий на 2021-2023 годы. При его формировании были учтены различные источники финансирования проектов регионального развития. План мероприятий состоит из 69 технических заданий на общую сумму 28,6 млрд грн., в том числе: государственный бюджет – 26 млрд грн, местные бюджеты – 1 млрд грн, международная техническая помощь, инвестиции, собственные и другие средства – 1,3 млрд грн .

В частности, в Луганской области планируют возобновить деятельность региональной лаборатории, создать установку по газификации угля и производству синтетического природного газа и развивать туристическую инфраструктуру.

На восстановление критической инфраструктуры региона планируется выделить 24 миллиарда гривен.

Ключевые проекты – это строительство железнодорожной ветки Кондрашевская–Новая – Лантратовка, электрификация железнодорожной ветки Попасная – Купянск и восстановление транспортно-логистической инфраструктуры – 1,98 млрд грн.

Отмечается, что «Стратегию развития Луганской области на 2021-2027 годы» разрабатывали при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».