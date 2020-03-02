По 600 грн за жилье: В ДонОГА пояснили, почему переселенцы не хотят выезжать с баз отдыха Святогорска

Переселенцы, проживающие в местах компактного проживания (МКП) в санаториях и базах отдыха в Святогорске (Донецкая обл.), отказываются переезжать в иные города. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе форума «Разговор на равных» в Славянске рассказала заместитель директора Департамента социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации Людмила Романенко.

Она отметила, что на Донетчине сейчас насчитывается 42 места компактного проживания, в большинстве из них проживают переселенцы. «Все они у нас учтены. Мы практически ежемесячно обращаемся ко всем организациям и во все городах области, и они дают нам информацию – у кого-то 2 переселенца там временно проживают, у кого-то 20, у кого-то 200 и т.д.», – сказала Романенко.

В Святогорске несколько МКП, в которых живут именно переселенцы – санаторий «Святые горы», базы отдыха «Троянда» и «Сосновый бор». «Ежегодно ДонОГА из областного бюджета на поддержку МКП выделяет Славянску 13,5 млн грн. А уже местная администрация по заявкам знает, как распределить эти средства, чтобы оплатить электричество, воду и пр. Это довольно большая поддержка», – отметила представитель Донецкой облгосадминистрации.

Областная власть пыталась расселить переселенцев из МКП. «В Доброполье было 5-этажное общежитие, предлагали туда поселить. Организовывали переселенцам на автобусе поездку, чтобы они посмотрели – где они могут снимать жилье. Ни один человек из Святогорска не согласился переехать в Доброполье», – констатировала Романенко.

Она отметила, что условия проживания в Святогорске удовлетворительные. «Жалобы из этих МКП поступают, в основном, не на качество жилья. А на тех, кто употребляет спиртные напитки, не содержат в порядке свои помещения. К этим людям есть и претензии администрации пансионатов», – дополнила она.

Кроме того, переселенцы лишь частично оплачивают свое проживание в МКП. «В "Святых горах", например, переселенцы платят по 600 грн за жилье, это с учетом коммунальных услуг. И я не знаю, в каком городе можно снять жилье за 600 грн», – пояснила причины отказа ВПЛ выезжать чиновник.

Она дополнила, что все внутренне перемещенные лица, встав на учет, имеют право на ежемесячную адресную помощь на оплату жилья. И эти суммы выше, чем стоимость пребывания в МКП, где преимущественно проживают льготные категории или малообеспеченные граждане. «Для пенсионеров такая помощь – 1000 грн, для лиц с инвалидностью – до 1700 грн. Если в семье есть лицо с инвалидностью, то суммарно максимальная помощь на семью доходит до 3500 грн – это граничная сумма», – уточнила Романенко.

Как сообщалось ранее, начиная с 2016 года переселенцев пытаются выселить с базы отдыха «Троянда», которая выставлена на продажу.