Был нетрезв и буянил: Помощника следователя будут судить за сопротивление полиции

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в г. Краматорске направили в суд обвинительное заключение в отношении бывшего помощника следователя Бердянского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба ГБР.

Экс-правоохранителя обвиняется в сопротивлении работникам правоохранительного органа при исполнении ими служебных обязанностей, а также в умышленном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений (ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины).

«Следствием установлено, что вечером 5 октября 2019 года помощник следователя, находясь в одном из сел Мангушского района Донецкой области, в состоянии алкогольного опьянения нарушал общественный порядок. На замечание полицейских нарушитель начал провоцировать конфликт – хватал работника полиции за одежду, пытался его повалить и оторвал нагрудный жетон. Полицейские применили к нетрезвого правоохранителю наручники и вызвали группу реагирования, чтобы доставить задержанного в отдел полиции для составления админпротокола. В авто помощник следователя продолжал сопротивляться и нанес одному из полицейских легкие телесные повреждения», – сообщили в пресс-службе.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.