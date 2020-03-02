Может стоить свободы: Пограничники предупреждают рыбаков и судовладельцев об ответственности

Перед тем, как заниматься рыболовством в акватории Азовского моря, гражданам следует тщательно ознакомиться с законодательством Украины и международными договорами, чтобы понимать свою ответственность в случае их несоблюдения. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает Донецкий пограничный отряд.

Пограничники напоминают о необходимости соблюдения пограничного режима, запрете незаконного вылова и учета плавсредства на объекте базирования. Не соблюдая этих обязательных правил, гражданин нарушает требования п. 26 Постановления Кабинета Министров Украины № 1147 «О пограничном режиме». Кроме этого, такими действиями рыбаки ставят себя в опасность, ведь не единичны задержания наших рыбаков ФСБ РФ. При этом, если плавсредства не стоят на учете и не выходят в море из определенных пунктов базирования, исчезновение человека отслеживается не сразу.

Необходимо рыбакам иметь при себе также документы, удостоверяющие личность. В случае промышленного рыболовства нужно иметь лицензию, ознакомиться же с порядком оформления разрешения можно на сайте Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Среди прочих на сайте указаны также и международно-правовые акты, среди них – Договор между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который также необходимо обязательно принимать во внимание.

Рыбакам следует понимать, что используя запрещенные орудия лова, они нарушают п. 3. 15 Приказа № 19 «Правил любительского и спортивного рыболовства» от 15.02.1999. Также в случае выявления водных биоресурсов в сетях – усматриваются признаки преступления по ст. 249 УК (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом).

При обнаружении в сетях краснокнижной рыбы представителями рыбоохранного патруля составляется протокол по ст. 90 КУоАП (Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины).

Пограничники напоминают – ситуация в Азовском море остается сложной, возможны дальнейшие провокационные действия по отношению к нашим гражданам в виде задержания украинских рыбаков представителями ФСБ РФ.

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда напоминают: соблюдение правил выхода в море – залог вашей безопасности.

Что нужно помнить:

категорически запрещен самовольный выход плавсредств в море вне пунктов базирования;

за нарушение государственной границы согласно законодательству РФ граждан другого государства ждет уголовная ответственность;

при выходе в море рыбакам следует обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и разрешение на рыболовство, если вы занимаетесь промышленным рыболовством.

Важно также в поисках лучшего улова не отходить далеко от берега, ведь никакой улов не стоит свободы.

Пограничники продолжают мониторинг надводной обстановки и готовы оказывать помощь гражданам.

В то же время не следует забывать, что несоблюдение законодательных требований может стоить свободы.