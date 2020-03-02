Индексация и дополнительное повышение: Министр представила стратегию роста пенсий (Инфографика)

В Украине будет проведена индексация пенсий. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Об этом сегодня, 2 марта, заявила министр социальное политики Украины Юлия Соколовская на своей странице в Facebook.

«Индексация пенсий будет! А вместе с ней – и новая стратегия роста пенсий, которую правительственная команда и депутатский корпус разработали по поручению президента Владимира Зеленского. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат – уже к 2023-му году размер средней пенсии вырастет на 1 200 грн. Мы заботимся о людях и имеем четкую стратегию развития пенсионной системы», – написала она.

Министр уточнила, что дополнительное повышение будет осуществляться в несколько этапов:

2020 год – сначала самые старшие люди в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 грн/мес);

дальше – от 78;

еще через год – 75 лет и т. д.

Кроме того, по словам Соколовской, если парламент поддержит законопроект Минсоцполитики № 2494, то уже начиная с этого месяца одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать еще одну помощь – на уход. Таким образом, мы увеличим выплаты для еще 100 тыс. наших пенсионеров, которые дополнительно ежемесячно будут получать по 670 грн.

«В этом году правительство проведет также индексацию пенсий и их размер возрастет. Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 грн/мес. Индексации запланированы также на последующие годы», – сообщила Соколовская.

Она добавила, что «согласно Закону, Кабинет министров сам определяет период для перерасчета».