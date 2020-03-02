Центры правовой помощи Норвежского совета по делам беженцев (NRC) меняют формат своей деятельности и прекращают физический прием граждан в Краматорске (пр. Мира, 10) с 24 марта 2020 года и в Северодонецке (ул. Федоренко, 10) с 1 апреля 2020 года. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает Норвежский совет по делам беженцев в Украине – правовая помощь.

Подчеркивается, что специалисты организации продолжат оказывать определенную информационную и консультативную помощь по телефону «горячей» линии NRC: 0800302007.

Если вам нужна консультация юриста, там рекомендуют обратиться в местные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПП)в городах Северодонецк и Краматорск. Бесплатную правовую помощи в гражданских и административных делах могут получить следующие категории лиц:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), при наличии справки о взятии их на учет в качестве внутренне перемещенных лиц;

малообеспеченные лица (если среднемесячный доход не превышает двух размеров прожиточного минимума);

люди с инвалидностью (если доход не превышает двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц);

особы, пострадавшие от домашнего насилия или насилия по признаку пола;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

Местные центры по оказанию БВПП работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресам:

Северодонецк, ул. Гоголя, 24. + 38 0645243; +38 099 526 48 54

Краматорск, ул. Академическая, 20. +38 06264 6 63 41; +38 099 266 91 62

Единый контакт-центр: 0800213103