В Россию по загранпаспорту: Пограничники рассказали о плюсах нового порядка

Пограничники фиксируют спокойную ситуацию по изменению порядка пересечения границы с Россией, за сутки по загранпаспортам выехало почти 7 тысяч граждан, до 15 человек получили отказ в пересечении из-за отсутствия необходимого документа. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии « Украинской правде ».

«Почти 7 тысяч граждан Украины поехали в Россию за минувшие сутки и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы. Пока мы не видим какого-то большого недовольства людей из-за изменения порядка поездок. Насколько мне известно, даже один человек, который не смог попасть в Россию, потому что имел внутренний паспорт, сказал: "ну значит такая судьба: сегодня не смогу попасть, но сделаю себе документ и тогда поеду"», – говорится в сообщении.

Демченко объясняет, что нововведение существенно ускоряет оформление граждан на государственной границе, поскольку данные и внутреннего паспорта и свидетельства о рождении пограничникам приходилось фактически в ручном режиме забивать в базу: фамилия, имя, отчество, номер и серия документа, гражданство. В то же время загранпаспорта считываются ридерами сразу.

Плюс – это составляющая безопасности, потому что свидетельство о рождении и внутренний паспорт гражданина Украины легче подделать, чем зарубежный.

Дети до 16 лет могут следовать через границу с РФ по свидетельству о рождении.

Относительно статистики за предыдущие годы, представитель ГПСУ отметил, что на нее существенно повлияли отношения между странами и особенно – агрессия России в отношении нашей страны.

В 2013 году было зафиксировано 6 млн 200 тыс. пересечений границы с РФ (еще действовало авиационное сообщение,– ред.), в 2018 году – 4,1 млн пересечений, за 2019 год – 3,9 миллиона.