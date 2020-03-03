МинВВОТ изучает возможность сотрудничества с Банком развития совета Европы, – Калинин

Средства на финансирование жилищных программ для переселенцев Украина может получить при сотрудничестве с Банком развития Совета Европы, и такая возможность уже изучается. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин.

«Есть резолюция Совета Европы, которая предлагает Украине рассмотреть возможность присоединения к Банку развития Совета Европы. Этот вопрос мы изучали вместе с "Держмолодьжитло", собирали отдельную рабочую группу из представителей разных министерств, в том числе из Министерства финансов, Министерства экономики. Мы предложили рассмотреть вопрос присоединения нашей страны к Банку развития Совета Европы, поскольку, наверное, нет такой страны, которая столкнулась бы с такой проблемой, как Украина, и самостоятельно за счет госбюджета решила этот вопрос», – рассказал Калинин, комментируя тему программ по обеспечению жильем переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что для финансирования таких программ требуются возвратные и невозвратные средства. Банк развития Совета Европы – это именно то учреждение, которое может предоставить возвратные средства.

«Мы уже ведем переговоры с Офисом Совета Европы, через несколько месяцев мы поедем в Париж и будем разговаривать о возможности присоединения к Банку развития Совета Европы», – добавил замминистра МинВВОТ.

По его словам, есть проблемные моменты по поводу внесения вступительного взноса, и точную сумму назвать пока никто не может.

«Поэтому сначала мы поедем разговаривать – сколько будет такой взнос для Украины, и мы будем просить, чтобы он был или небольшим, или в рассрочку. А во-вторых, мы знаем о том, что есть возможность получить кредит без присоединения к этому банку. Может, взнос и вообще не нужно будет платить, поэтому мы ищем наиболее выгодные условия», – уточнил Калинин.

После изучения условий и предложений инвесторов, переговоров с Банком развития Совета Европы предполагается снова собрать межведомственную комиссию и принять решение о выгодной форме сотрудничества.

«И я считаю, что именно это может быть таким прорывом. Благодаря этой программе мы сможем строить жилье для незащищенных слоев населения, а также давать кредиты тем переселенцам, которые могут их взять, но под реальную кредитную ставку 3-5-7%», – резюмировал замминистра МинВВОТ.

Напомним, ранее заместитель главы МинВВОТ Руслан Калинин отметил, что в Украине уже разработана концепция единой государственной программы обеспечения жильем переселенцев и ветеранов АТО/ООС. Для ее реализации нужно 6-7 млрд грн. Уже есть договоренности о финансировании со стороны Германии и Турции.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам телеканала «Віта ТБ»