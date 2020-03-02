Повышения пенсии с 1 марта еще не было

Решение о переиндексации пенсий в марте Кабинет министров еще не принял. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщают «Факты.ICTV».

Он объяснил, что правительство по закону не обязано проводить переиндексацию выплат ровно через год после того, как была подписана последняя. «В течение года принимаем решение, с какого момента и с какой даты должна быть индексация. Это решение в стадии разработки», – заявил Гончарук.

Издание напомнило, что в пресс-службе Пенсионного фонда сообщили, что на сегодня нормативно-правовой акт об увеличении пенсий в соответствии с частью второй статьи 42 Закона №1058 не принят.

Ранее сообщалось, что в 2020 году пенсия в Украине будет проиндексирована трижды, а зарплата – дважды.