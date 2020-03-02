От Путина не стоит ждать уступок по Донбассу, – экс-министр

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин считает, что президента РФ Владимира Путина устраивает нынешняя ситуация на Донбассе, поэтому у него нет причин идти на какие-то уступки Украине в этом вопросе. Об этом Климкин заявил в интервью «Главкому».

«В сегодняшней реальности Путин доволен нынешним статусом-кво. У него нет причин идти на какие-то уступки по Донбассу. Ведь имеющаяся ситуация является сдерживающим фактором для всего дальнейшего развития Украины. Путину Донбасс абсолютно не нужен. Ему нужно окончательное разрушение Украины», – сказал Климкин.

По мнению экс-министра, прогресс возможен только в одном случае – в результате определенной договоренности с Западом или его частью и привлечением Соединенных Штатов, поскольку США для Путина – это определяющий элемент мировой архитектуры безопасности.

«Вот в рамках такой договоренности может произойти прогресс относительно Донбасса. Но если такая договоренность будет, то, уверен, в нынешней ситуации она будет заключена через нашу голову. Эту договоренность нам будут пытаться навязать. А от этого будет зависеть и то, состоится ли (следующая) встреча в нормандском формате», – считает дипломат.

Климкин отметил, что декабрьская встреча лидеров «нормандской четверки» эмоционально стала очень важным событием для всех нас, однако все достигнутые там договоренности, даже о прекращении огня, не функционируют.

«Более того, несколько дней назад мы видели эскалацию, которая по своим масштабам не может иметь местного значения. Мы хорошо знаем, как работает российская система, поэтому не можем себе представить, что кто-то из местных боевиков выпил стакан водки и решил пострелять. Такой обстрел из артиллерии и минометов однозначно руководствовался из Москвы и Ростова. Вот вам и результат договоренностей предыдущего саммита ... Поэтому для меня вопрос не только в том, состоится ли встреча, а в том, что будет дальше?», – резюмировал экс-министр.