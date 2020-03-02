В пяти районах Луганской области превышен эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом

Эпидемический порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Луганской области не превышен. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает Луганский областной лабораторный центра МЗ Украины.

Отмечается, что при эпидемическом пороговом уровне 535,0 заболеваемость составила 436,4 на 100 000 населения.

Превышение эпидемического порога зарегистрировано на 5 административных территориях области: Беловодском (на 4,5%), Белокуракинском (в 3,2 раза), Старобельском (на 18,9%), Троицком (на 5,6%) и Новопсковском (на 6 2%) районах.

Зарегистрировано 3 случая заболевания гриппом в Старобельском районе.

Всего в области за неделю ОРВИ заболело 2898 человек, из них детей до 14 лет 1895 (65,4%). Госпитализированы 178 больных, в том числе 132 ребенка в возрасте до 14 лет.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ решениями отделов образования местных органов власти закрыто 18 школ: из них по одной школе в Белокуракинском и Новопсковском районах, по два – Беловодском, Сватовском и Троицком районах и 10 – Старобельском районе.

С начала эпидемического сезона в области привито против гриппа 3026 человек.