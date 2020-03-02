Война на Донбассе: В ОБСЕ назвали число раненых и убитых мирных жителей с начала года

На Донбассе с начала 2020 года зафиксированы 14 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«СММ подтвердила информацию о 4 жертвах среди гражданского населения. Следовательно, с начала года общее количество жертв среди гражданского населения составляет 14 человек: 1 погибший и 13 раненных», – говорится в отчете.

Кроме того сообщается, что в период с 10 по 23 февраля СММ зафиксировала около 13 100 нарушений режима прекращения огня по сравнению с приблизительно 8 500 за предыдущие две недели. «Большая часть случаев насилия (3 000 нарушений режима прекращения огня, включая 2 500 взрывов) зафиксировано во второй половине отчетного периода, в частности 18 февраля, в районах неподконтрольных правительству Березовского, Голубовки (бывш. Кировск), Голубовского и Донецкого, а также в районах подконтрольных правительству Орехового и Новотошковского (все в Луганской области)», – уточняется в отчете.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе в 2019 году зафиксировано 148 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения.

Как сообщалось ранее, в 2019 году задокументировано наименьшее количество случаев гибели или ранения гражданских лиц за весь период вооруженного конфликта на Донбассе.