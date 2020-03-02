В РФ осужден за убийство: На Луганщине россиянин пытался незаконно попасть в Украину

В минувшие выходные пограничники Луганского отряда задержали двух мужчин, которые пытались незаконно попасть в Украину. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, в районе населенного пункта Сиротино пограничники, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединения сил, задержали гражданина России. «Он пытался незаконно попасть в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности на территории РФ. По его словам, в России он был осужден за убийство», – говорится в сообщении.

А у населенного пункта Герасимовка пограничники задержали гражданина Украины. «При себе мужчина имел фейковые документы, выданные на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области. Задержать нарушителя пограничникам помогли местные жители, именно они заметили и проинформировали пограничников о движении неизвестного лица со стороны границы», – рассказали в пресс-службе.

Как уточняется, за незаконное пересечение государственной границы Украины задержанным грозит административная ответственность. Их дальнейшую судьбу решит суд.