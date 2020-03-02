Групповое изнасилование в Краматорске: Суд оставил в силе приговор

Апелляционный суд Донецкой области оставил без изменений приговор трем преступникам, которые изнасиловали женщину. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецкий апелляционный суд согласился с позицией публичного обвинения, которое поддерживала Краматорска местная прокуратура, и оставил без изменений приговор суда первой инстанции о признании трех жителей Краматорска виновными в изнасиловании женщины», – говорится в сообщении.

Судом установлено, что 25 сентября 2017 года, в три часа ночи, 20-летний юноша и двое его друзей 17 и 15 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, познакомились с 39-летней посетительницей развлекательного заведения и во время сопровождения ее в такси затянули за гаражи, где повалили на землю, жестоко избили и по очереди изнасиловали.

Краматорский городской суд признал участников преступления виновными по ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 153 (изнасилование и сексуальное насилие, совершенное группой лиц), ч. 1 ст. 122 (телесные повреждения средней тяжести) и ч.1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность) УК Украины и приговорил старшего из участников преступления к 9 годам лишения свободы, а младших – к 7 и 3 годам за решеткой.

Все трое осужденных подали апелляционные жалобы, которые оставлены без удовлетворения.