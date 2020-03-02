Весенний призыв-2020: Минобороны Украины запускает «горячую линию»

В Украине с 5 марта начнет работу «горячая линия» по вопросам призыва на срочную военную службу «Весна – 2020». Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, телефонная линия будет функционировать на базе Call-центра Минобороны Украины с 5 марта по 30 июня.

Номер телефона: 0 800 50 04 42.

Звонить можно ежедневно с понедельника по субботу.

Работать «горячая линия» будет с 09:00 до 18:00, а по субботам – с 09:00 до 15:00.

На вопросы граждан и призывников в течение марта-июня 2020 года будут отвечать специалисты Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, отдельная специализированная телефонная линия относительно призывной кампании в Украине создана впервые. «Ее целью является организация разъяснительной работы и информирование граждан об актуальных вопросах весенней призывной кампании, которая продлится в Украине в период с 01 апреля по 30 июня 2020 года», – говорится в сообщении.

Все вопросы, поступающие от граждан, будут обрабатываться специалистами ВСУ, а также Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (военными комиссариатами).

Напомним, в Украине весенняя призывная кампания в этом году начнется уже в апреле.

Также сообщалось, что в Украине вернули призыв в армию с 18 лет. Об этом говорится в указе № 13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».