Коронавирус: В Евросоюзе повысили уровень риска заболевания до «высокого»

В Евросоюзе повысили уровень риска от коронавируса с «умеренного» до «высокого». Об этом в Брюсселе сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет « Украинская правда ».

«Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПК) объявил сегодня, что уровень риска повысился с "умеренного" до "высокого" для людей в Европейском Союзе. Другими словами, вирус продолжает распространяться», – сказала она журналистам в Брюсселе.

Фон дер Ляйен также сообщила о создании «группы по реагированию на коронавирус» для борьбы с распространением заболевания по всей Европе.

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что в 18 из 27 стран-членов блока зафиксировано 2 100 случаев коронавируса, от болезни умерли 38 граждан ЕС.

Больше всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Италии – 1 694, в Германии официально подтверждено 150 случаев.