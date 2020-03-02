Боевые части ВСУ будут питаться по каталогу

С начала марта текущего года все боевые части Вооруженных Сил Украины (ВСУ) перешли на новую систему питания по каталогу продуктов. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в Минобороны.

В обновленном меню теперь более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных, которые находятся в зоне Операции объединенных сил (ООС). Главное условие – не выйти по сумме за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один суточный комплект.

Сейчас у военнослужащих появилась возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону. Открывая каталог продуктов питания, предоставленный снабженческими компаниями – победителями процедуры публичных закупок, командир воинской части может выбирать продукты, как в виртуальном супермаркете.

«Реформирование устаревшей системы питания создало широкие возможности в обеспечении ежедневного меню военнослужащих продуктами, обычными в гражданской жизни, но ранее недоступными людям в военной форме. Теперь по результатам регулярного мониторинга прослеживается позитивное восприятие военнослужащих введенной системы питания. В то же время, начат эксперимент с малыми гарнизонами, которые непосредственно не задействованы в операции ООС, для приведения качества питания до уровня боевых подразделений», – говорится в сообщении.