«Формула Штайнмайера» сама по себе не имеет никакого смысла, – Климкин

«Формула Штайнмайера» сама по себе не имеет никакого смысла – ни политического, ни правового, – если ее выдернуть из последовательности плана мероприятий и дорожной карты. Такое мнение в интервью «Главкому» высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

«Знаете, бывают мостики доверия, а бывает "формула Штайнмайера" – это мостик недоверия. Он реально работает только на Россию, так как он дает ей возможность говорить об особом статусе так, как это представляют в Москве», – отметил он.

Также он считает, что «совместное патрулирование» вне рамок всего комплекса безопасности тоже не имеет никакого смысла. «Прежде всего, для контроля за границей – это как мертвому припарка, это тотально неэффективно. Хотя для того, чтобы достичь какого-то минимального уровня безопасности в самом оккупированном Донбассе и там контролировать территорию, эта идея может рассматриваться. Но самое главное – с кем именно совместное патрулирование? Оно не может быть так называемыми "ЛДНР". Тогда возникают следующие вопросы. Первое – когда эти "ЛДНР" прекращают свое существование юридически и фактически (ведь это не одно и то же, поскольку Россия стремится их оставить в виде своих оккупационных администраций). Второе – когда на ту территорию сможет зайти международная администрация? По логике эти вопросы должны сочетаться. Иначе не бывает. А по границе, то такое совместное патрулирование, как и "формула Штайнмайера", без наличия последовательного плана не будет действенно», – пояснил Климкин.

По его словам, также не реально внесение поправок в Конституцию о особом статусе отдельных районов Донбасса.

«Что касается "политического трека", то идея о каких-то поправках в Конституцию никогда не будет работать. Несмотря на то, что Россия пытается продвинуть. Ведь недавно Путин заявил (уже со ссылкой на украинских националистов), что даже они хотели федерализации Украины. Представьте себе, насколько он сфокусирован на идее фрагментации Украины. Вот в этом "политическом треке" и заложены его намерения», – считает экс-министр.

При этом он не исключает каких-то элементов переходного статуса. «Ведь оккупированный Донбасс с сегодняшнего дня до завтра в наш сторону не перезагрузится. Переходный статус должна контролировать международная администрация – если "ЛДНР" исчезают, появляется вопрос, кто эту территорию будет менеджерить? Если ЕС в лице Германии и Франции хотят приложить усилия, то они могут проявить политическую волю и убедить Путина завести туда свою евросоюзную международную администрацию. Для ЕС это и будет символом того, что они играют значительную роль в вопросах безопасности», – резюмировал Климкин.