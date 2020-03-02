Негде было переночевать: Мужчина сообщил о двойном убийстве

38-летний житель Краматорска заявил о двойном убийстве, потому что у него не было, где переночевать Об этом сегодня, 2 марта, сообщает Патрульная полиция Краматорска и Славянска.

«Побил до смерти мужчину, а женщину – задушил: информацию о двойном убийстве получили полицейские в Краматорске 1 марта около пяти часов утра. Заявитель сообщил, что находится на мкрн. Лазурный возле одного из продуктовых магазинов. Гражданин осознал свое преступление, поэтому добровольно решил сдаться полиции», – говорится в сообщении.

Когда патрульные прибыли на место происшествия, то обнаружили 38-летнего местного жителя. К счастью, информация, которую он рассказал оператору колл-центра, не соответствовала действительности. Об этом он сам сказал полицейским. И признаков преступления на месте происшествия патрульные не обнаружили.

Выяснилось, у мужчины сложная жизненная ситуация, он не имел места для ночевки, поэтому надеялся попасть за решетку. И сделал заведомо ложный вызов на линию 102.

Поэтому, кроме профилактической беседы, патрульные составили на заявителя админматериал по ст. 183 КУоАП (Заведомо ложный вызов специальных служб).