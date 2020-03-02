Доступные кредиты для бизнеса: Какие банки выдают

Прошел первый месяц работы государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%». На 2 марта по программе было выдано 97 кредитов на общую сумму 66,11 млн грн. Десятки предпринимателей получили возможность развить уже имеющийся у них бизнес. Об этом сегодня, 2 марта, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Программа оказалась очень востребованной. Так, только в течение последней недели февраля количество заявок на участие в программе выросло на 145% – с 6 190 (на 20.02.2020) до 15 190 (на 26.02.2020). Популярности программы способствовала презентация в регионах: ее официально представили предпринимателям Харькова, Запорожья, Тернополя, Винницы и Одессы.

За первый месяц Фонд развития предпринимательства, который реализует программу, заключил договоры о сотрудничестве с государственными банками «Укрэксимбанк», «Приватбанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк», а также с коммерческими «ПУМБ» и «Львов». Кроме того, в качестве уполномоченных банков отобраны «Альфа-банк», «Кредобанк» и «ОТП Банк», сотрудничество с которыми поддержал Совет Фонда. Договоры с этими банками заключат в ближайшее время.

Также, уже заключены первые договоры о частичных кредитных гарантиях – с «Укргазбанком» и «Приватбанком». Это новый элемент «Доступных кредитов 5-7-9%», с начала марта расширяющий круг предпринимателей, которые смогут воспользоваться программой.

Уточняется, что Фонд развития предпринимательства активно работает для дальнейшего улучшения условий программы. Так, изменения в Порядок предоставления финансовой государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в частности предусматривают: