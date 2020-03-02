На горячую линию по противодействию домашнему насилию поступило более 1 700 звонков

На национальную горячую линию 1547 по противодействию домашнему и гендерно обусловленному насилию за неполный месяц поступило более 1 700 звонков. Средняя продолжительность разговора – 7 минут 22 секунды, и, как утверждают специалисты, она имеет тенденцию к росту. Время ожидания соединения с оператором колебалось в пределах 11 секунд.

Официально горячая линия заработала 11 февраля. Промежуточные результаты функционирования горячей линии обсудили первая леди Елена Зеленская, министр социальной политики Юлия Соколовская и министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Также в совещании приняли участие представители проекта «Разорви круг» Фонда народонаселения ООН в Украине.

По статистике, 35% обращений за отчетный период касались психологического насилия, 34% физического, 28% – экономического и несколько менее 1% – сексуального насилия. В 33% специалисты горячей линии 1 547 оказали психологическую помощь, в 66% случаев – информационную консультацию, а в 1% случае осуществили экстренное реагирование.

На сегодняшний день горячую линию по противодействию насилию обслуживают 16 специалистов – психологов, социальных работников, юристов. Учитывая, что количество обращений постоянно увеличивается, в ближайшее время штат специалистов планируют расширить.

По номеру 1547 может позвонить каждый, кто страдает от насилия. Там ему окажут квалифицированную информационную, психологическую и правовую поддержку, а при необходимости – и экстренный вызов полиции. Горячая линия работает в круглосуточном режиме на всей территории Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине запустили горячую линию по предупреждению домашнего насилия