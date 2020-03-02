На Луганщине напомнили о штрафах за сбор, продажу и покупку первоцветов

Ежегодно весной горожане срывают и продают букетики ранних цветущих растений. Чтобы сохранить экосистему и предотвратить полное их уничтожение, полиция напоминает об ответственности не только для сборщиков, но и для продавцов ранних весенних цветов. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Станично-Луганского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Обращаемся к гражданам с просьбой отказаться от сбора растений, занесенных в Красную книгу Украины. Этим вы сохраните природное достояние Украины для будущих поколений», – говорится в сообщении.

Так, для нарушителей предусмотрена следующая ответственность:

Ст. 88-1 КУоАП «Нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного или растительного мира» предусматривает штраф от 510 грн до 1 700 грн – за нарушение правил сделок с первоцветами. В случае, если эти растения занесены в Красную книгу Украины, то штраф значительно увеличивается – до 1 700-3 655 грн с конфискацией объектов. Ст. 90 КУоАП «Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины», а именно уничтожение, незаконное или с нарушением установленного порядка изъятия растений, занесенных в Красную Книгу, из природной среды, влечет наложение штрафа от 340 до 510 грн.

Полиция призывает сохранить первоцветы для потомков.