Телеканал «Дом» будет доступен только на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму

Государственный телеканал для жителей временно неподконтрольной украинской власти части территорий Донбасса и аннексированного Крыма «Дом», который создан на базе канала UA/TV, будет доступен к просмотру только на неподконтрольных территориях. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга Народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации телеканала сегодня, 2 марта, передают «Українські Новини».

«Будут ли его (телеканал "Дом", – прим.) видеть на территории свободной Украины? Ответ: нет, не будут. То есть, он не для этого», – сказал он.

Одной из причин того, что жители подконтрольных территорий не смогут видеть телеканал, является присутствие контента украинских медиагрупп. Из-за авторских прав телеканалов на этот контент, невозможно транслировать телеканал в интернете или через спутник.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, канал можно будет показать за границей и в интернете только после полного перехода на авторский контент, чтобы избежать нарушения авторских прав медиагрупп. Полностью перейти на свою продукцию «Дом» намерен до 2022 года. На данный момент медиахолдинги «Inter Media Group Limited», «1+1 медиа», «Медиа Группа Украина» и «StarLightMedia» предоставили телеканалу развлекательных контент.

Напомним, что информационно-развлекательный канал для жителей неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UA/TV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса. Начало его вещания анонсировалось с 1 марта. Различные медиагруппы Украины согласились бесплатно предоставлять свой лучший контент этому телеканалу. Для начала вещания данного ТВ не нужна новая лицензия.