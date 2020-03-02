На КПВВ в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство «скорых», – МинВВОТ

С 27 февраля на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания, в случае необходимости, экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Как уточняется, это сделано во исполнение поручения правительства. «Представителями ОО "Пролиска" было зафиксировано нахождение на КПВВ бригад экстренной (скорой) помощи с автомобилем и медицинскими работниками, в которую могут обращаться лица, нуждаются в медицинской помощи на КПВВ "Станица Луганская" и в отдельные часы работы КПВВ в Донецкой области», – говорится в сообщении.

По словам советника министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Артема Салихова, с начала вооруженного конфликта медицинская помощь на КПВВ предоставлялась благодаря гуманитарным организациям. «В то же время вопрос обеспечения качественной медицинской помощи и доступа к медицинским услугам на линии разграничения является одним из главных приоритетов деятельности правительства Украины. Задача – обеспечить доступ к качественной медицине в соответствии с нормативами реагирования. Вопросы медицинского транспорта поднимались во время всех посещений КПВВ», – сказал он.

Напомним, представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщал, что с начала 2019 года смертность мирных жителей Донбасса, пересекающих линию разграничения через КПВВ, увеличилась в два раза. По его мнению, постоянное присутствие бригад экстренной медицинской помощи на всех КПВВ позволит более оперативно оказывать медицинскую помощь людям.