Украинские следователи продолжат работу в совместной следственной группе по расследованию катастрофы МН17, соглашение о продлении работы будет подписано к концу текущей недели. Об этом сегодня, 2 марта, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, сообщает « Интерфакс – Украина ».

«В конце этой недели планируется подписание продолжения соглашения о следственной группе, и мы также продлим это соглашение. Наши прокуроры в полной мере представлены в этой следственной группе, они профессионалы, могут сотрудничать и квалифицированно работать в этой следственной группе», – сказал Рябошапка.

Напомним, что бывшая заместитель главы МИД и куратор нескольких международных процессов «Украина против России» Елена Зеркаль считает, что судебный процесс по МН17, который начнется 9 марта в Нидерландах, сможет доказать вину высшего руководства России.

Напомним, малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.

В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившихся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.

Кроме того, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины.

Также, 24 мая 2019 года Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.