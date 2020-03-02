В МинВВОТ озвучили, сколько людей умерло при пересечении КПВВ на Донбассе в 2018 и 2019 годах

За два последних года при пересечении линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) скончались более 90 человек. Об этом сегодня, 2 марта, сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

«В 2018 году во время пересечения линии разграничения через КПВВ умерло более 50 человек, в 2019 году – более 40. Большинство из них были лицами пожилого возраста», – говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, также нередко фиксировались случаи госпитализации в медицинские учреждения пациентов с КПВВ, нуждающихся в экстренной медицинской помощи.

Как сообщалось ранее, с 27 февраля на КПВВ в Донецкой и Луганской областях обеспечено дежурство автомобилей скорой медицинской помощи для оказания, в случае необходимости, экстренной медицинской помощи лицам, которые пересекают линию разграничения.

Напомним, по данным благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), на Донбассе за период январь-июнь 2019 года при пересечении линии разграничения через КПВВ скончались 34 человека. По данным СММ ОБСЕ, с начала 2018 года до 1 ноября 2019 года во время ожидания очереди при пересечении линии соприкосновения через КПВВ на Донбассе скончались 40 человек. В 2019 году наблюдатели сообщили в общем о 32 случаях смерти по естественным причинам на КПВВ и соответствующих блокпостах. По данным Офиса омбудсмена Украины, в 2019 году при пересечении линии разграничения через КПВВ в Луганской и Донецкой областях умерло 27 человек. По данным Human Right Watch, с января по апрель 2019 года при пересечении линии разграничения на Донбассе умерли из-за проблем со здоровьем по меньшей мере 19 человек, преимущественно – пожилые.