Построены по уникальным проектам: В Краматорске разрушаются старинные дома (Видео)

В Краматорске разрушаются старинные дома. Когда-то сооружения проектировали ведущие архитекторы, а сейчас их творческие находки представляют опасность для прохожих.

Так, два дома на улице Дружбы в Краматорске отличаются от других. Снаружи на семиэтажках – декоративные колонны, а рядом со зданиями расположен фонтан, который сейчас не работает. По словам жительницы исторического здания Людмилы Деменковой, когда-то в этом дворе было шумно. «Полный двор детей, у нас еще не было этого садика, это пространство все занято детьми. Гомон, шум. Сейчас это редкость. Все у компьютеров, а мы все на улице росли», – сказала она.

Как говорят местные историки, эти сооружения построены по уникальным проектам. Строили здания в рекордные сроки. «Стены этих домов возводились – я вас буду удивлять – за 3-4 недели. Передовой бригадой каменщиков. Бригада Бубнова. Дома возводили из шлакоблочных кирпичей. То есть, отходы производства заводов стали использовать для возведения домов», – рассказала директор музея истории Наталья Волошина.

Архитекторы рассказывают, что эти дома должны были стать визитной карточкой тогдашнего Краматорска. К тому же, в тридцатые годы прошлого века семиэтажки были едва ли не единственными в области жилыми небоскребами. «Однозначно, профессиональная рука архитектора видна. Такие здания не могли быть типовыми, тем более, если их проектировали специально для руководящего состава. В области таких зданий довоенных нет, которые имеют этажность выше семи этажей», – объяснил заведующий кафедрой градостроения Донбасской национальной академии градостроительства и архитектуры Алексей Губанов.

Однако сегодня жители жалуются на то, что дома разрушаются, лифт не работает, а со стен падают камни. Чиновники обещают, что как смогут начнут ремонт. «На прошлой неделе специализированным предприятием уже обследованы архитектурные части дома Дружбы 10 и Дружбы 6 что касается арок, и составлены уже дефектные акты. В настоящее время разрабатывается сметная документация, после которой отделом жилищного хозяйства будет подготовлено ходатайство на рассмотрение на комиссии планово-бюджетную депутатскую, по увеличению сметных назначений на выполнение капитальных и текущих ремонтов», – сообщил начальник отдела жилищного хозяйства Краматорского городского совета Владимир Вакалов.

В горсовете посчитали, что на каждый дом понадобится минимум 400 тыс. грн. Однако в Краматорске есть еще дома, требующие ремонта. В частности, на перекрестке улиц Академическая и Марата. На реставрацию этих сооружений у муниципалитета пока денег нет.

Источник: ТК «Донбасс»