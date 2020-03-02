Поющее дерево, плавающий фонтан и не только: В Славянске выделили 1,3 млн грн на проекты жителей (Видео)

В этом году жители Славянска (Донецкая обл.) смогут воплотить собственные идеи за городские средства. Чиновники выделили более 1 млн грн на программу «Бюджет участия».

О конструкции «Поющее дерево» – музыка, которую играет ветер, – на вершине горы Карачун мечтает жительница Славянска Светлана Чуйко. Такую скульптуру создали архитекторы в Великобритании. Светлана создала свой проект «Музыкальное дерево» и подала его на программу «Бюджет участия».

По мнению автора идеи, смотровая площадка должна стать туристическим магнитом. «Поющее» дерево планируют создать из оцинкованных труб. Построить сооружение согласился знакомый инженер Светланы. «Это ручная работа, сварочные работы на месте. Не каждая труба, но определенное количество труб будут настроены по принципу флейты. Есть калькуляторы флейт. Там задается длина трубы, диаметр трубы. И будет настроено в какую-то гармонию одну», – объяснила автор проекта.

Еще один проект – арт-хуторок в микрорайоне «Славкурорт». В 2019 году он победил в «Бюджете участия». Жители хотят, чтобы это место было привлекательным для отдыхающих и в этом году мечтают построить плавающий мраморный фонтан. «Это будет такой шар, который будет, значит вот, вращаться под напором воды. И на этом шаре будут расположены вот эти вот три озера, которые являются по-настоящему уникальными озерами. И они будут популяризироваться таким образом. И на нижней части этого фонтана будет написано «Славянск – город курорт», и будет описание истории Славянского курорта», – рассказал соавтор проекта «Плавающий фонтан» Роман Страшко.

В этом году в программу попали 35 проектов. Узнать о них и проголосовать можно на сайте городского совета. Голосование будет проходить с 27 марта по 15 апреля.

Выбирать проекты-победители будут исключительно жители города. «Очень большим плюс стало в этом году то, что мы понизили возрастной ценз. У нас теперь авторы проектов могут быть 14-летние. И голосовать могут тоже 14-летние. Мы считаем, что таким образом мы привлечем молодежь в управление городом», – отметила координатор программы «Бюджет участия» Ольга Алтунина.

В этом году на воплощение идей жителей Славянска из городского бюджета выделили 1 млн 300 тыс. грн. Но люди рассуждают, как полезнее потратить эти средства. «Не хватает тротуаров. Негде ходить. Нельзя пройти – одна вода», – сказала женщина.

«Каких-то танцевальных площадок. Дорогу сделать получше, чтоб на роликах катались», – добавляет девушка.

Но подобные проекты уже есть среди предложенных. Надо только проголосовать за тот, который больше нравится.

Источник: ТК «Донбасс»