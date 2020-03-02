Офицеры запаса: Как и когда будут призываться в 2020 году

В нынешнюю весеннюю призывную кампанию будут призываться офицеры запаса в возрасте до 43 лет. Об этом сообщил начальник отдела комплектования офицерским составом управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Волков, сообщает информагентство Минобороны.

«Речь идет об офицерах запаса в возрасте до 43 лет, которые не проходили военной службы, но закончили кафедры военной подготовки, получили воинское звание офицерского состава и находящятся в запасе. Для этой категории военных соответствии с Законом "О воинской обязанности и военной службе" предусмотрена военная служба по призыву для лиц офицерского состава. Решение о призыве ежегодно принимает руководство ВС Украины. В том, что офицеров запаса будут призывать 1 апреля, как сообщили некоторые СМИ, я не уверен. Потому что сроки призыва, объемы, военно-учетные специальности определят приказы Министра обороны Украины и начальника Генерального штаба. Пока ни одного приказа не выдано, и не определены сроки, когда их призывать. Но начальная организационно-плановая работа в военкоматах с этой категорией военнослужащих уже идет. Собирают послужные карточки, уточняют картотеки, количество этих офицеров», – отметил Сергей Волков.

По его словам, ответственность и организацию этой работы возложена на военные комиссариаты, где офицеры находятся на учете. Там их оповестят, и будет проходить медосмотр. Но уже после того, как определят объемы учетных специальностей. Эти офицеры должны отвечать условиям для прохождения службы по состоянию здоровья и не иметь отсрочек. На эту категорию распространено такие же отсрочки, как и для срочников.

Волков уточнил, что офицеров запаса не привлекают к участию в операции Объединенных сил. За 6 месяцев со дня призыва они могут заключить контракт на прохождение военной службы на срок от 1 года. И если заключают контракт, то их могут привлечь к участию в ООС. После окончания 18-месячного срока службы их освобождают установленным порядком в запас.