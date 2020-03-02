Скупать медицинские маски для защиты смысла нет, – МОЗ

Скупать маски не является правильным. Они должны быть дома, если у человека появятся симптомы, он сможет ее надеть и не распространять инфекцию, однако она не защитит от заражения. Об этом сегодня, 2 марта, сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарно-эпидемиологический врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает« УНН ».

«Когда люди скупают маски для защиты, это неправильно, маски должны использоваться и присутствовать дома, если у человека появятся симптомы, он мог бы надеть и уменьшить распространение возбудителя на других людей. Что касается того, что ее используют для защиты, это больше психологический эффект. Когда человек надел маску, это не повредит, но и пользы не будет. Мы призываем не паниковать, ситуация стабильная, контролируемая, запасов продовольствия хватает, система здравоохранения готова для первых случаев коронавируса», – отметил Ляшко.

Напомним, что по состоянию на утро 2 марта в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавирусной инфекции.