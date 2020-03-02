Машина скорой помощи для спасения новорожденных появилась в Мариуполе (Видео)

Медики Мариуполя получили машину скорой помощи для спасения новорожденных. Это автомобиль с кювезом, который жизненно необходим для транспортировки недоношенных детей.

Как только врачи получили новую «скорую», на следующий день поступил вызов. Новорожденного мальчика необходимо было доставить в Запорожскую специализированную клинику. «Ему требовалась операция. Малыша мы погрузили сюда, уложили, все очень удобно и для ребенка, и для бригады», – сказала медсестра выездной бригады Ольга Тавровская.

Дорога длилась 3,5 часа. Малыша довезли в удовлетворительном состоянии и передали коллегам из стационара. «Мы можем правильно, быстро, качественно оказать ту или иную помощь тому или иному солнышку, которое будет расти и радовать каких-то родителей», – добавила Ольга Тавровская.

Сейчас население Донецкой области на подконтрольной украинской власти территории обслуживают 179 бригад экстренной медицинской помощи и 4 – выездной консультационной. Последние берутся за самые сложные случаи и транспортируют тяжелобольных в высокоспециализированные медучреждения. «Эта машина уже спасла не одну человеческую жизнь. С 27 декабря мы получили этот автомобиль. За этот период было транспортировано 7 детей другие области: в Киев, Запорожье, Днепропетровск», – сообщил областной эксперт департамента здравоохранения Донецкой области Андрей Кононов.

Ольга Тавровская вспоминает, как раньше приходилось транспортировать младенцев. «И обкладывали одеялами, и на руках везли этих детей», – говорит медсестра выездной бригады.

Она охотно продемонстрировала преимущества современного авто. «В этой машине ребенок пристегнут уже в кювезе, бортик, который защищает, не дает малышу удариться о корпус этого кювеза», – пояснила Тавровская.

Это авто медики получили в рамках проекта «200 скорых для Украины», который реализуется по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и по личному решению Рината Ахметова. Сверхсовременные «скорые» разъехались по всей Украине. «То, что мы получили такие современные автомобили с современным оборудованием, это хорошая инициатива, которая помогает спасти не одну человеческую жизнь», – отметил Андрей Кононов.

Ежедневно медики «скорой» работают в экстремальных условиях. Поэтому время от времени проходят обучение, чтобы усовершенствовать навыки. «Каждой подстанции выделен один день в неделю, с каждой подстанции приезжает группа и обучается», – сказал сотрудник учебно-тренировочного центра Александр Кононов.

Сейчас современные машины с квалифицированным персоналом круглосуточно дежурят, чтобы в любой момент прибыть на вызов в полной готовности к спасению жизни малышей.

Источник: ТК «Сигма»