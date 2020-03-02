Поговорить с людьми: Глава МИД Швеции завтра приедет в зону ООС

Швеция является крупнейшим донором Украины после Германии и старается поддерживать население на востоке Украины, которое нуждается в помощи. Об этом сегодня, 2 марта, на брифинге в Киеве заявила глава МИД Швеции Анн Линде, сообщает «Европейская правда».

«Швеция – крупнейший донор Украины после Германии. Мы знаем о страданиях людей, мы знаем, что они нуждаются в помощи. Поэтому для нас естественно предоставление гуманитарной помощи. Мы хотим, что она достигала людей, которые правда в ней нуждаются», – отметила министр.

«Мы обсудили ситуацию, в которой находится населения на востоке Украины, и мы будем там завтра, поэтому, я надеюсь, будет возможность поговорить с ними напрямую», – сказала Линде.

Она подчеркнула, что санкции против России «должны действовать, пока остается причина, по которой их ввели». Линде также пообещала уделять значительное внимание Украине в ходе председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году.

Завтра, 3 марта, глава МИД Швеции совершит поездку в район проведения ООС.