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Языковой закон: Комитет ВР не рекомендует что-то менять до решения КСУ

02.03.20 21:57
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не рекомендовал парламенту вносить изменения в Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» пока Конституционный Суд не примет соответствующего решения. Такое решение комитет принял на заседании 2 марта, сообщает «Укринформ».

Во время заседания комитета рассматривался вопрос о заключении Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) относительно Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятом Венецианской комиссией на 121 пленарном заседании 6-7 декабря 2019 года.

После обсуждения большинство членов комитета решили оставить этот вопрос на усмотрение Конституционного Суда, который и должен предоставить необходимый вывод о целесообразности внесения изменений в закон.

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