Языковой закон: Комитет ВР не рекомендует что-то менять до решения КСУ

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики не рекомендовал парламенту вносить изменения в Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» пока Конституционный Суд не примет соответствующего решения. Такое решение комитет принял на заседании 2 марта, сообщает « Укринформ ».

Во время заседания комитета рассматривался вопрос о заключении Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) относительно Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», принятом Венецианской комиссией на 121 пленарном заседании 6-7 декабря 2019 года.

После обсуждения большинство членов комитета решили оставить этот вопрос на усмотрение Конституционного Суда, который и должен предоставить необходимый вывод о целесообразности внесения изменений в закон.