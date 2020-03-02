Украина увеличит экспорт вооружения на треть

В 2020 году экспорт украинского вооружения увеличится на 30%. Об этом заявил глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус в эфире телеканала «Украина 24», пишет « Сегодня.ua ».

«И это очень важная цифра, очень важный рост, особенно в преддверии замедления темпов роста промышленного производства – не только в нашей стране, но и исходя из ситуации с коронавирусом, во всем мире», – заявил глава «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус.

При этом значительная часть вооружения, которое производит оборонно-промышленный комплекс, пойдет на обеспечение армии Украины. «В госооборонзаказе на 2020 год импорт будет составлять примерно 10%», – сказал Айварас Абромавичус.

Напомним, что президент Украины подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 февраля 2020 года «Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы».