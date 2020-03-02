Как пили, так и будут пить: В «ДНР» выросли цены на алкоголь (Фото)

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области выросли цены на продукты и алкоголь. Об этом пишут в соцсетях.

«Из лидеров по росту алкогольная продукция, которая еще до вступления в силу указа о подъеме сборов (2 марта) выросла в цене на 15-20%. И если рост цен на алкоголь не критичен для населения, то поднятие цен затронуло все продовольственные группы товаров, в среднем на 7-10% от уровня предыдущего месяца (подсолнечное масло, крупы и прочие). Причин обоснований либо контрмер от правительства и "светлейшего" руководства нет, тема замалчивается в СМИ, государственное регулирование отсутствует. Экспортеры и монополисты из особо приближенных к Пушилину и команде продолжают наращивать обороты и прибыль», – сообщает блогер «Донецкий абориген».

О росте цен на алкоголь пишут и в других группах. «Как вам новые цены на алкашку?» – предлагают тему для обсуждения в группах, размещая соответствующие фото.

Судя по фото, к примеру, водка «Пять озер» (1 л) стоит теперь 400 руб. (по местному курсу на сегодня, 2 марта, – это 147 грн).

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