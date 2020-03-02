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В Кабмине может появиться должность вице-премьера по обороне

02.03.20 22:55
Давид Арахамия / Фото из открытых источников
Давид Арахамия / Фото из открытых источников

В Кабинете Министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне. Об этом заявил председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишет «Интерфакс – Украина».

«Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонительный комплекс "Укроборонпром", частный оборонный сектор и тому подобное. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне», – сказал Арахамия.

«Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением [правительства]», – уточнил он.

По словам Арахамии, после ближайшей ротации в составе Кабмина появится четыре-пять новых лиц. Однако маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

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