Осталась в Крыму: На Донбассе хотят возродить производство соды (Фото)

После аннексии Крыма Украина лишилась единственного своего завода по производству кальцинированной соды. И сейчас этот продукт приходится покупать за рубежом. Даже если на прилавках магазинов стоят пачки, на которых указано «виробник – Україна», – это все равно импорт, который у нас лишь фасуют.

Чем кальцинированная сода отличается от пищевой. Обе соды представляют собой натриевое соединение. Однако, кальцинированная имеет более сильную щелочную реакцию –11 pH, тогда как у пищевой – 8 pH. Соответственно в быту кальцинированную нельзя применять в пищу, ее используют только для уборки, стирки и пр.

Но основной потребитель кальцинированной соды – промышленность. Средняя потребность внутреннего рынка Украины в данном продукте за последние 15 лет составляет около 300 тыс. тонн в год. Основными потребителями у нас является стекольная промышленность (до 50% в общем объеме потребления), химические и нефтехимические предприятия (24%), металлургические комбинаты (12%) и иные сферы. После 2014 года наши промышленники вынуждены импортировать соду – а это отток валюты, дополнительные транспортные затраты, необходимость оплаты таможенных пошлин и т.п., что в конечном итоге приводит к росту цен производимой в Украине продукции.

С 2014 года обсуждается вопрос возрождения производства кальцинированной соды в Славянске (Донецкая обл.). Уже готов проект производственного комплекса – Химического индустриального парка «Славянский», который сейчас активно обсуждается на уровне Минэкономразвития и областной администрации. Непосредственно к строительству разработчики готовы приступить «хоть завтра», главное – получить государственную поддержку.

Останки былого

Во времена СССР в Украине функционировало три содовых завода: в Красноперекопске (Крым) производственной мощностью 850 тыс. тонн в год, в Лисичанске (Луганская обл.) – 540 тыс. тонн и в Славянске (Донецкая обл.) – 230 тыс. тонн в год.

Но «выжил» только лишь Крымский содовый завод. В 1996 году в связи с потерей рынков сбыта и физической изношенностью оборудования производство кальцинированной соды в Славянске было остановлено и впоследствии демонтировано. В 2009 году по причине исчерпания запасов местного карбонатного сырья (мела) и значительного роста стоимости энергоресурсов Лисичанский содовый завод также был закрыт и ликвидирован.

«В Славянске была самая качественная сода – доля основного вещества (карбоната натрия) доходила до 99%. Наша сода шла, в основном, на стекольное производство. В том числе, на крупнейшее предприятие "Автостекло" в Константиновке, которое работало на военную промышленность, на Изюмский оптико-механический завод и пр.», – рассказал «Донецким новостям» генеральный директор Славянского индустриального союза «Сода» Александр Лобас.

В Славянске соду производили с конца XIX века – первый содовый завод был построен немцами еще в 1898 году. Во времена СССР и своего расцвета «наследник» этого предприятия – Славянский «Химпром» – занимал площадь 69 гектаров, однако сейчас об этих масштабах напоминают лишь останки строений, уродующие курортную зону города.

Сейчас на территории прежнего «Химпрома» работает предприятие Славянский индустриальный союз «Сода». Соду не производят, однако еще в начале 2000-х идея возродить завод была, поэтому предприятие и получило такое название.

«Наше предприятие было организовано в 2000 году и у наших учредителей было желание восстановить производство соды в Славянске. Провели маркетинговое исследование, привезли специалистов из бельгийской химической компании, которые выполнили обследование ресурсной базы и определили, что местные мел и рассол имеют очень высокое качество и существуют все возможности для восстановления содового производства. Но оборудование, которое осталось после содового завода, – все устаревшее. Для его восстановления нужны были большие инвестиции. Кроме того, в то время, в 2000 году, еще работал Лисичанский содовый завод, работал Крымский содовый завод, поэтому в Украине производилось большое количество соды. Дефицита продукции не было», – рассказывает гендиректор ООО «СИС "Сода"» Александр Лобас.

В итоге, от первоначальной идеи осталось только производство мела. Сейчас в собственности СИС – меловой карьер и перерабатывающий эти терриконы цех по производству карбонатного наполнителя и мела для строительных целей. «Вот такой вот, можно сказать, островок из всего оставшегося от бывшего содового завода», – говорит Лобас.

Предприятие очень пострадало во время боевых действий в Славянске в 2014 году. «Мы находимся недалеко от Семеновки, во время освобождения Славянска бои шли даже на территории предприятия. После войны мы вместе с коллективом восстанавливали наше производство в течение 11 месяцев. Было проведено очень много работ: пришлось строить новый газопровод, восстанавливать все кабельные и водяные коммуникации, канализацию», – вспоминает гендиректор.

До 2014 года на территории бывшего содового завода работала также Славянская производственная кампания (СПК). «Во время боевых действий в Славянске СПК была разрушена. Там были хозяева из России, поэтому и после никто это предприятие не восстанавливал – дорушили и всё. Рядом с нами стоял цех по производству триполифосфата натрия, который также входил в состав содового завода. СПК тоже, к сожалению, очень пострадала во время войны, даже больше, чем наш цех», – отметил Лобас.

В поисках соды

Итак, Украина осталась без собственной кальцинированной соды.

В 2014 году Государственный институт НИОХИМ (г. Харьков) выступил с инициативой создания производства на материковой части страны. НИОХИМ – генеральный проектировщик строительства и модернизации всех содовых заводов на территории бывшего Советского Союза, является одной из ведущих в мире инжиниринговых компаний в области кальцинированной соды. В настоящее время в Индии запущен в эксплуатацию современный содовый завод-гигант мощностью 1 млн тонн в год, построенный по проекту института.

Относительно возрождения производства в Украине первоначально, вполне логично, рассматривали два района – Лисичанск и Славянск.

«Но в Лисичанске сырьевая база карбонатного сырья сегодня отсутствует, рассолопромысел находится почти в 50 км от города. Поэтому нужен трубопровод, строительство которого потребует значительных инвестиций. То есть в Лисичанске возрождение производства соды на сегодня возможно, однако это нецелесообразно», – пояснила «Донецким новостям» директор ГУ НИОХИМ Ирина Довгалюк.

В Славянске же в непосредственной близости друг от друга расположены участки добычи сырья, источник водоснабжения, частично сохранившаяся от «Химпрома» производственная база – это позволяет построить содовый завод. «Во всей Украине более подходящего места нет, потому что кроме наличия утвержденных запасов сырья, которых достаточно на 100 лет эксплуатации завода, здесь еще сохранились земляные сооружения – так называемые шламонакопители. Они были построены еще при ООО "Содовый завод" (преемник "Химпрома", – ред.). Вблизи также расположен меловой карьер», – добавил гендиректор СИС «Сода» Александр Лобас.

Завод решили строить на новой площадке. «На территории старого содового завода новое строительство бесперспективно. Во-первых, территория там поделена на разрозненные участки земли, принадлежащие сегодня разным частным компаниям. Строить завод на земле в условиях, где нужно учитывать чьи-то интересы, для химической промышленности – даже не обсуждается. Второе – оставшиеся строения нужно будет демонтировать, что повлечет за собой дополнительные расходы. Третье – старая площадка расположена в черте города», – поясняет Ирина Довгалюк.

Поэтому предварительно остановились на двух площадках вблизи мелового карьера, то есть вблизи сырьевой базы. Окончательный выбор будет сделан на этапе проектирования, после появления у проекта реального инвестора.

Начнем хоть завтра

На сегодняшний день НИОХИМ за свой счет (а это около 3 млн грн) разработал технико-экономическое обоснование проекта – Химический индустриальный парк «Славянский». «Мы создали не просто бизнес-идею, а финансово обоснованный проект. И мы понимаем не только расходные нормы по производству, но и цену, сколько этот завод будет стоить именно сегодня», – говорит руководитель института.

Планируемый индустриальный парк будет включать:

производство кальцинированной соды (мощность – 600 тыс. тонн в год);

производство пищевой соды (30 тыс. тонн в год);

производство фармацевтической соды (5 тыс. тонн в год);

производство хлористого кальция (30 тыс. тонн в год);

тепловую электростанцию.

Кроме того, в рамках индустриального парка возможно создание дополнительных связанных производств:

производство выварочной пищевой соли «Экстра»;

производство каустической соды;

производство перкарбоната натрия;

производство синтетической троны.

Кроме позитивного экономического эффекта от запуска нового производства, выраженного в импортозамещении, увеличении налоговых отчислений, активизации бизнеса в смежных отраслях и др., реализация проекта индустриального парка «Славянский» – это также создание около 1800 новых рабочих мест, строительство 50 тыс. кв. м жилья, развитие профессионального образования в регионе и пр.

«Строительство такого индустриального парка позволит Украине экономить до 50 млн долл. США в год за счет исключения импорта соды. Мы говорим о 600 тыс. тоннах кальцинированной соды в год. Ведь потребление соды в Украине и мире растет. Сейчас при абсолютно "лежащих" стекольных заводах потребность Украины в соде составляет 280-300 тыс. тонн в год. Если будет свое производство высококачественного продукта по адекватной цене, то возродится и производство стекла. И тогда нужно будет уже 400-450 тыс. тонн в год, а остальную соду будем экспортировать», – акцентирует руководитель НИОХИМа.

А экспортировать будет куда: уже проведены предварительные переговоры с белорусской компанией «Гомельстекло». «При требованиях, которые они предъявляют к качеству соды, они готовы у нас ее покупать. То есть мы не движемся "в никуда", мы понимаем, кто сегодня будет нашим потребителем», – говорит Ирина Довгалюк.

Но восстановление производства на Донбассе возможно только при государственной поддержке и обеспечении благоприятного инвестиционного климата в регионе на законодательном уровне.

«Сегодня главная проблема в данном проекте – это государственная гарантия. Ориентировочная стоимость реализации проекта – 700 млн. евро. Это не только строительство содового завода, это организация сопутствующих производств, строительство ТЭС – потому что будут необходимы свое тепло и своя электроэнергия. Инвестор должен быть защищен. Такая сумма инвестиций требует государственной защиты. Если будет государственная гарантия под эти деньги, то строительство можно начать хоть завтра», – подчеркивает Довгалюк.

Причем потенциальные инвесторы уже есть. Потому что проект прибыльный. «Тонна соды на рынке сегодня стоит 300 долл. США, это не такой уже и дешевый продукт. Себестоимость при производстве в Славянске – до 200 долл. США. Окупаемость проекта базового производства индустриального парка – около 9-ти лет», – отмечает руководитель института.

Нужны специалисты

Создание производства требует квалифицированных кадров. И хотя строительство завода еще не стартовало, Славянский химико-механический техникум (который ранее как раз и готовил специалистов для «Химпрома») уже начал подготовку будущих производителей соды. «Заявку на подготовку специалистов еще не существующего завода мы подали, что позволило техникуму набрать в этом году еще одну группу студентов на бюджет», – отметила Ирина Довгалюк.

Речь идет о таких специальностях, как химические технологии, биоинженерия, экология и отраслевое машиностроение. Но набор на них пока слабый. Это связано с опаской абитуриентов оказаться на выходе без работы. Ведь завода в Славянске еще нет, официальных заявлений властей о его строительстве и выделении средств – тоже. Более того, если индустриальный парк не будет построен, выпускникам проблематично будет трудоустроиться и в иных регионах – ведь производство соды в Украине отсутствует.

«Большого количества студентов на эти специальности нет, скорее всего, из-за недоверия. Возможно, не верят, что индустриальный парк вообще будет. Хоть мы и даем информацию, что эти выпускники действительно будут работать на новом предприятии. Но все-таки нужна информация от облгосадминистрации, местных властей. Хотя бы слово, что «да, этому парку быть и будет зеленый свет на строительство этого производства». «На веру» же люди сейчас не воспринимают, потому что много предприятий закрывается или простаивает», – констатирует директор химтехникума Алексей Котляров.

Он считает, что строительство Химического индустриального парка «Славянский» должно быть государственной программой стратегического значения, потому что «сода – это основа химической промышленности». У тех же, кто будет занят в производстве, – большие перспективы.

«Если мы говорим о содовом заводе – это больше тысячи рабочих мест, и, в зависимости от развития производства, количество рабочих мест будет увеличиваться. Это основное предприятие. Но индустриальный парк, согласно плану, будет включать также и малые предприятия, которые будут перерабатывать отходы. И наши выпускники, зная технологии, в перспективе могут также открыть свое предприятие, обучившись азам предпринимательства и экономики. У нас они получат достаточно знаний для этого», – отметил директор химтехникума.

«Все-таки хотелось бы, чтобы наши дети оставались в Славянске, в Украине, не ехали куда-то на заработки. Хочется, чтобы на нашей сырьевой базе открывались наши украинские предприятия, и это касается не только содового завода, а также предприятий керамической и других отраслей. С созданием индустриального парка в Славянске все это возможно реализовать», – уверен Алексей Котляров.