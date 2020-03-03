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В «ДНР» задержали мужчину, обвиняют в подготовке убийства «военного»

03.03.20 09:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» задержали мужчину, который якобы «собирался ликвидировать работавшего на украинскую, а впоследствии и на донецкую спецслужбы военнослужащего народной милиции». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«В июле 2019 года в результате оперативно-розыскных мероприятий МГБ ДНР задержан мужчина 1975 года рождения. Установлено, что мужчина в рамках выполнения задания СБУ предпринимал попытки по определению местонахождения, а также осуществлял сбор информации в отношении военнослужащего ДНР с целью его дальнейшей ликвидации», – уверяют в «ДНР».

Там добавляют, что «военнослужащий», которого якобы собирался «ликвидировать» задержанный мужчина, являлся «двойным агентом».

Также в «ДНР» заявили, что задержанный – родом из Мариуполя.

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