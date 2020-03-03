В ОБСЕ сообщили подробности ранения мужчины в Донецке

В неподконтрольном украинским властям Донецке в результате взрыва был ранен мужчина. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 2 марта.

Инцидент произошел в Киевском районе.

29 февраля наблюдатели посетили больницу в Донецке, где встретились с мужчиной в возрасте 60-69 лет, у которого были повязки на правом предплечье и царапины на левой руке и нижней части живота. По его словам, утром 27 февраля, когда он находился во дворе своего дома на ул. Коминтерна, он подобрал 10-сантиметровый металлический фрагмент, который затем взорвался в его руке.

Мужчина также рассказал наблюдателям, что за день до происшествия рядом со своим домом он видел предметы, похожие на тот, который он подобрал.

Медработники в больнице сообщили СММ, что мужчину 27 февраля к ним доставили с тяжелыми ранениями руки в результате взрыва.