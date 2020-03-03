Мобильный сервисный центр МВД в марте проведет приемы на Донетчине (График)

Мобильный выездной сервисный центр Министерства внутренних дел Украины (МСЦ МВД) в течение марта проведет выездные приемы в 6-ти городах Донецкой области. Соответствующий график опубликован на сайте Главного сервисного центра МВД Украины.

График работы МСЦ МВД:

11 марта – пгт Мангуш, пр. Мира, 72;

13 марта – г. Угледар, ул. 30-летия Победы, 16;

18 марта – г. Авдеевка, ул. Воробьева, 3;

19 марта – г. Александровка, ул. Советской Конституции, 27;

25 марта – г. Северск, ул. Центральная, 8;

26 марта – г. Торецк, ул. Героев Труда, 3.

Время проведения приемов во всех городах: с 10:00-11:00 до 16:00.

Мобильные сервисные центры МВД – это передвижные сервисные центры, работающие по отдельному графику в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисных центров МВД.

Услуги МCЦ МВД: